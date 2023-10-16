شكرا لقرائتكم خبر عن متفاوتة الشدة.. خرائط الأمطار المتوقعة على محافظات الجمهورية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النشرة الأسبوعية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من اليوم الإثنين وحتى نهاية الأسبوع.

وينشر ”الخليج 365” خرائط الأمطار المتوقعة على كل الأنحاء اليوم، كما يلى: -

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء و شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 21.