أخبار مصر.. الرئيس السيسى: رفض تعريض المدنيين فى غزة لسياسات العقاب الجماعى

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "كاترين كولونا" وزيرة خارجية فرنسا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..الرئيس السيسى يستقبل وزيرة خارجية فرنسا.. ويؤكد: رفض تعريض المدنيين فى غزة لسياسات العقاب الجماعى من حصار

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "كاترين كولونا" وزيرة خارجية فرنسا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن اللقاء شهد تأكيد الجانبين أهمية الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، فضلاً عن التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، والذي انعكس خلال الأيام الماضية باتصالات هاتفية مكثفة بين الرئيس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف دعم وصون الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية.

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر تسعى منذ اندلاع الأزمة أن يكون المعبر مفتوح على مدار الساعة، وتم تجميع كافة المساعدات في العريش بالتنسيق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر، موضحا أن هناك حاجة ملحة لدخولها لرفع المعاناة الفلسطينيين في غزة، لافتا إلى أن حكومة إسرائيل لم تتخذ إجراءات من ناحية غزة للسماح بدخول المساعدات، مؤكدا ضرورة التركيز على التهدئة أولا مع التحرك لاحقا بتفعيل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، تأييد بلادها لمبادئ القانون الدولي في ضرورة حماية المدنيين بقطاع غزة، داعية لأهمية ضبط النفس وإرساء صوت العقل داخل غزة، واصفة الوضع بالخطير في القطاع ومحيطه وهو ما يهدد أمن المنطقة بأكملها. وزيرة خارجية فرنسا تدعو لحماية المدنيين فى غزة وسد احتياجاتهم الأساسية

هبطت بمطار العريش بشمال سيناء اليوم الأحد، طائرتين تحملان شحنات مساعدات لأهالي غزة مقدمة من برنامج الغذاء العالمي. وأعلن الدكتور رائد عبد الناصر الأمين العام للهلال الأحمر بالعريش، أن حمولة كل طائرة 32 طن مستلزمات مستشفيات وتسلمها الهلال الاحمر المصري.

تغلق وزارة التعليم العالى وإدارة شئون الطلاب الوافدين برئاسة الدكتور شريف صالح، باب التقدم لمنح الدراسة فى مصر بالنسبة للطلاب الوافدين ضمن برنامج المنح الدراسية، الذى أعلن عنه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى EGY-AID،، وذلك فى ضوء قرارات وزير التعليم العالى حتى يتسنى للطلاب التقدم على المنصة وإتاحة الفرصة أمام أكبر قدر من طلاب الدول المختلفة الراغبين فى الدراسة بالجامعات المصرية.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تكثيف الحملات لمراقبة سوق تداول الفراخ الحية والمجمدة وبيض المائدة تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لضبط أسعار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين، وفى ضوء متابعة مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية والتى تشمل 7 سلع أساسية من بينها بيض المائدة والدواجن الحية والمجمدة بنسبة 15%.

حرصت الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص على توفير المنتجات الغذائية، ومد منافذ التوزيع بالمنتجات ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض الأسعار لى الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.

وزير الخارجية: التركيز على التهدئة فى غزة أولوية.. والوضع خطيروصول طائرتى مساعدات لغزة إلى مطار العريش مقدمة من برنامج الغذاء العالمياليوم.. آخر موعد التقدم بمبادرة EGY-AID لالتحاق الطلاب الوافدين بجامعات مصرحملات مكثفة من الزراعة والتموين وحماية المنافسة على منافذ البيض والدواجنإمداد منافذ التوزيع بالسلع الغذائية ضمن مبادرة تخفيض الأسعارالأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة حتى الخميس على السواحل الشمالية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد.