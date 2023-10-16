شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة الألمانية المصرية تستعد لانتخابات الرئاسة ودعم كبير للرئيس السيسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏عقدت المنظمة المصرية الألمانية اجتماعها السنوي لأعضاء المنظمة في فرانكفورت بألمانيا، برئاسة ماجد سعد، حيث اتخذت عدة قرارات من أهمها التحضير للانتخابات الرئاسية المصرية القادمة.

وبحسب بيانها فقد أخذت المنظمة المصرية الألمانية على عاتقها مسؤولية الدعم الشعبى لسير العملية الانتخابية والاستحقاق الديمقراطي بطريقة تبرز الوجه الحضاري لمصر بالتنسيق مع السفارة والقنصليات المصرية بألمانيا.

وأيضا التنسيق مع الأمن الألماني ووزارة الداخلية وتوجيه خطابات رسمية لهم ؛ لتفادي أي صدام محتمل مع أي فصيل متطرف أو مشاغب يحاول تعكير صفو الناخبين والعملية الانتخابية.

أشار البيان إلى أن المنظمة ستقوم أيضا بدور مهم للتنسيق مع الجاليات والروابط المصرية وتوعية المواطنين المصريين المقيمين في المانيا لهذا الواجب الوطني، وكذلك الخطوات المتبعة في التصويت حسب القواعد التي حددتها الهيئة العليا للانتخابات.

وشارك في الاجتماع العديد من قيادات المنظمة على رأسهم ماجد سعد وجيروم هالى ، وعمر وسلامة ومارك سويحة ورودولف تيليج القيادي في الحزب الاشتراكى الديمقراطى في المانيا .

من جانبه كشف ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، حجم الدعم والتأييد الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسى بين أبناء الجالية المصرية في ألمانيا على وجه الخصوص في مدنية فرانكفورت، لا سيما المصريين المقيمين بصورة شرعية ومستقرين هناك.

وأضاف ماجد سعد أن الرئيس السيسى يحظى بتقدير كبير في مختلف الأوساط الألمانية ولا سيما بعد استعادة مصر لدورها مجددا وإبراز أهميتها ودورها في المنطقة سواء في الشرق الأوسط او في افريقيا كلها ، بجانب ما تشهده مصر ممن نهضة اقتصادية وتطوير في البنية الأساسية والطاقة غير مسبوق ، وذلك تزامنا مع تزايد حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا حيث يصل حجم التبادل التجارى لنحو 7 مليارات دولار سنويا.