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مصدر: لا اتفاق تهدئة فى غزة.. والمساعدات لم تدخل حتى الآن

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القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر مصرى مطلع، ما تردد عن التوصل إلى اتفاق بشأن التهدئة فى قطاع غزة، أو بدء إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حسبما أكدت قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت وسائل إعلام عديدة نشرت أن هناك اتفاقا بشأن التهدئة وفتح الطريق للمساعدات، رغم أنه لا مؤشرات على تراجع إسرائيل عن موقفها العدائى المتشدد، حتى بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن على هامش زيارته للقاهرة، أمس الأحد، أن الأمور اقتربت من الوصول لاتفاق، وهو ما نفاه المصدر المصرى المطلع.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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