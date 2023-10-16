شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: لا اتفاق تهدئة فى غزة.. والمساعدات لم تدخل حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر مصرى مطلع، ما تردد عن التوصل إلى اتفاق بشأن التهدئة فى قطاع غزة، أو بدء إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حسبما أكدت قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت وسائل إعلام عديدة نشرت أن هناك اتفاقا بشأن التهدئة وفتح الطريق للمساعدات، رغم أنه لا مؤشرات على تراجع إسرائيل عن موقفها العدائى المتشدد، حتى بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن على هامش زيارته للقاهرة، أمس الأحد، أن الأمور اقتربت من الوصول لاتفاق، وهو ما نفاه المصدر المصرى المطلع.