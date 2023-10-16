شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يشارك فى يوم الغذاء العالمى تحت عنوان "المياه هى الحياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، في احتفال منظمة الأغذية والزراعة الفاو بيوم الغذاء العالمي بمقر المنظمة بالعاصمة الإيطالية روما نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وألقى شو دينيو مدير المنظمة كلمة ترحيبية بالروؤساء والملوك والوزراء روؤساء الوفود في هذا الحدث الكبير، مشيرا إلى أهمية المياه والغذاء في عالمنا الحالي، حيث شدد على اهمية المياه في وجود الغذاء وبالتالي خلق انظمة غذائية صحية أمنه ومستدامة.

كما أشار إلى بعض المحاولات التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المياه وإدارتها بشكل جيد وإلى الابتكارات والحلول العلمية والاستثمار في المياه وإدارتها والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال وكذا أهمية انخراط المزارعين في هذا الآمر بالاضافة الى نشر المعلومات داخل المجتمعات الزراعية.

من ناحية اخري أشار المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة الفاو إلى أهمية تبني أنظمة غذائية في كل المجتمعات كما أشار الي عدد من المحاور القائمة حاليًا نحو تبنى انظمة غذائية مستدامة في عدد من المناطق في دول العالم..

وان منظمة الفاو معنيه حاليًا بدعم الشباب ومشاركتهم وعقد عدد من المنتديات العالمية في مجالات الأنظمة الغذائية وتحقيق ألأمن الغذائي لشعوب العالم.

وأشاد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون القائم بين الوزارة وكل المنظمات الدولية وشركاء التنمية المعنية بالزراعة والأمن الغذائي والتي يأتي على رأسها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف رفع مستوى الأمن الغذائي وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتحفيز التمويل لدعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية في مجال الزراعة والتي كان آخرها التعاون في إطلاق مبادرة فاست FAST للتحول المستدام في مؤتمر الأطراف المعني بالمناخ الذى عقد في نوفمبر العام الماضي بمدينة شرم الشيخ.