شكرا لقرائتكم خبر عن لجان لمتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكلت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك مجموعات عمل ولجان لمتابعة تنفيذ مبادرة الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لتخفيض أسعار السلع الأساسية مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض الأسعار لى الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.

وتتضمن العديد من السلع الأساسية، وطبقت المنافذ الجمركية بالموانئ، قرار إعفاء نحو 12 سلعة غذائية من الرسوم لمدة 6 أشهر، والذى أصدرته الحكومة، وتضمن القرار إعفاء واردات بعض السلع الخاضعة للبنود الجمركية من الضريبة.