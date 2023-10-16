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وزارة الصحة: تطعيم الأنفلونزا يبدأ من عمر 6 شهور ولا يتعارض مع أى تطعيمات أخرى

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الأنفلونزا ليست مجرد برد عادى، لكن تتسبب فى مضاعفات خطيرة ويمكن الحماية بالحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية.

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان: تطعيم الأنفلونزا يبدأ من عمر 6 شهور ولا يتعارض مع أى تطعيمات أخرى.

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان: الجرعة نص مللى تؤخد بالكتف كاملة من عمر ستة أشهر، ويحتاج الطفل إلى تكرار الجرعة إذا كان عمره من 6 أشهر لـ9 سنوات ولم يسبق له التطعيم بجرعتين من قبل.

 

وأوضحت وزارة الصحة : لا توجد موانع باستثناء حساسية البيض والارتفاع الشديد فى درجات الحرارة وقالت : ينصح  بالتطعيم ضد الأنفلونزا لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة ومسموح به للحوامل و المرضعات. 

 

وأشارت وزارة الصحة والسكان أنه لا تعارض للحصول على لقاح الأنفلونزا مع أى تطعيم آخر. 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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