شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحتاج مريض السكر لطعام خاص؟ هيئة الدواء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية، إن مريض السكري لا يحتاج إلى طعام خاص، وتابعت، أن ذلك من المعتقدات الخاطئة، مضيفة، أن الغذاء الصحي والمتوازن هو الحل الأمثل، مع إمكانية إدخال حصص محددة من الكربوهيدرات والسكريات؛ فلا يُمكن حرمان المريض من جميع الأطعمة، وحصره في تناول طعام معين. ​

وأضافت هيئة الدواء المصرية، أن مرض السكري يزيد احتمالية الإصابة بنزلات البرد وتندرج ضمن قائمة معتقدات خاطئة عن مرض السكري.​

وتابعت هيئة الدواء، أن مرض السكري لا يجعل المريض معرضا بشكل أكبر لنزلات البرد، لكن في حالة الإصابة بها يصبح ضبط مستوى السكر أصعب، كما أن مرضى السكري معرضون لمضاعفات الأنفلونزا أكثر من غيرهم؛ لذا تنصح هيئة الدواء المصرية​ بأخذ لقاح الأنفلونزا السنوي.​