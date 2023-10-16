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وفاة السيد راشد رئيس اتحاد العمال الأسبق

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القاهرة - سامية سيد - توفى السيد محمد راشد، رئيس اتحاد العمال الفترة من 30 أبريل 1992 وحتى 8 مايو 2006، صباح اليوم الإثنين، 16 أكتوبر 2023، هو أحد رواد الحركة النقابية العمالية المخلصين لخدمة الوطن والطبقة العاملة.

 

وقد شغل العديد من المناصب النقابية كرئيسا للنقابة العامة للغزل والنسيج ورئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيسا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وفي المجال السياسي والنيابي كان عضوا بمجلس الشعب ثم وكيلا عن العمال والفلاحين وعضو هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب الوطنى.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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