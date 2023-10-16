رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لمتابعة انتظام الدراسة

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القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان اليوم الإثنين، جولة تفقدية لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وقد تفقد أحوال الطلاب وقام بجولة ميدانية للاطمئنان على انتظام العملية الدراسية وكان في استقباله الدكتور أسامة إمام، عميد الكلية.

وخلال الزيارة عقد رئيس جامعة حلوان، اجتماع للوقوف على آخر مستجدات منصة جامعة حلوان للكتاب الإلكتروني، بحضور الدكتور اسامة امام عميد الكلية، الدكتور عمرو السيد، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة ومدير مركز الحساب العلمي.

وتم مناقشة خطوات التحول الرقمي بجامعة حلوان والمعوقات التي تواجه جامعة حلوان، مؤكدا أن الجامعة شهدت طفرة كبيرة فى نقل البيانات على نظام " ابن الهيثم" فى فترة وجيزة.

وشدد رئيس جامعة حلوان على ضرورة استحداث نظام مطور باحدث الامكانيات يؤدى الى سرعة فى الأداء ويتضمن لغة برمجة حديثة تكون صالحة لاى نظام بعد ذلك وهذا يتطلب بنية تحتية قوية ، لذا يجب الاهتمام بتجهيز مجموعة مدربة ذات كفاءة للدعم الفنى،وحث على إزالة أي تحديات أو معوقات تعوق إدخال بيانات الطلاب.

كما استعرض الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي منصة جامعة حلوان للكتاب الإلكتروني وأبدى الدكتور السيد قنديل توجيهاته بمراجعة نسبة الاقتباس للكتاب الجامعي لضمان أفضل خدمة تعليمية لأبنائنا الطلاب.

وأوضح عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أنه تم النشر على المنصة طبقا للمواصفات وتم حتى الآن رفع 2860 كتاب وتسجيل 1353 من أعضاء هيئة التدريس لديهم كتب فعلية داخل المنصة.

وتطرق إلى توضيح اللوائح وكذلك كيفية إظهار الكتب لكل طالب وفقا لتخصصه حسب النظام الفصلي أو الساعات المعتمدة.

حضر الاجتماع محمد ناصر أمين عام الجامعة، هشام رفعت، الدكتورة مها عبد الرحيم، الأمناء المساعدين، طارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة.