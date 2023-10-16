شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الهلال الأحمر المصرى لـ محمد صلاح بعد تبرعه لأهالي غزة.. شكرا من القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، صورة كابتن محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم نادى ليفربول الانجليزى، ورسالة شكر له بعد تبرعه لتوفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة تحت عنوان "شكرًا من القلب على دعمك أهالينا بقطاع غزة".

وكان محمد صلاح قائد منتخب مصر، ونجم نادى ليفربول الإنجليزى، قد اتخذ خطوة في سبيل دعم القضية الفلسطينية، بالتبرع لأهالى فلسطين، من خلال الهلال الأحمر المصرى، تضامنًا مع الأشقاء في غزة، بالتزامن مع ما يتعرضون له الأيام الماضية من قصف متواصل، ومحاولات تهجير من منازلهم

ويتعرض الشعب الفلسطيني لحصار شديد، وقصف متواصل على مناطق متعددة في الدولة الشقيقة، في الوقت الذي تحاول فيه مصر تخفيف وطأة القصف، وإدخال المساعدات لأهل غزة.



