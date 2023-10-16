شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان تطلق حملة تبرعات مالية وطبية لصالح غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن بدء تلقي التبرعات المالية لتجهيز وتوفير التبرعات الطبية والغذائية والإنسانية وإرسالها إلى غزة عبر القنوات الرسمية للدولة المصرية، وذلك نقدا بمقر النقابة العامة لأطباء الأسنان أو النقابات الفرعية بالمحافظات، على أن يتم الإعلان عن طرق التبرع خلال الأيام المقبلة.

وكانت قد أعلنت نقابة أطباء أسنان مصر، ومجلسها عن دعمها وتضامنها الكامل غير المجتزأ مع شعب فلسطين الأبية ضد العدوان الغاشم من سلطات و جيش الإحتلال، قائلة: إذ نشد علي أيدي إخواننا في فلسطين والذين يقدمون على مدار التاريخ شهداء دفعوا أرواحهم في سبيل رفعة و كرامة الأمة العربية والإسلامية فإننا ندعو الله أن يوفق كل ما يؤدي الي استعادة أرضنا ومقدساتنا.

وأدانت نقابة أطباء أسنان مصر ومجلسها الهجوم الوحشي الذي تتعرض له غزة و مدنها، والذي يستهدف المدنيين والأبرياء ومنازلهم وبنيتهم التحتية والذي لا هدف له إلا بث الرعب و إحباط العزيمة و كسر الروح المعنوية الأبية لشعبنا في فلسطين الذي يبذل كل غالٍ ونفيس من أجل حقه في وطن يعيشون في أرضه و لرفعته.

وأضافت: ولا يفوتنا أن نشد علي أيدي زملائنا من الأطباء الفلسطينيين الذي يخوضون معركة أخري للحفاظ علي أرواح مصابي الهجوم الغاشم، وندعو المجتمع الدولي و العالم أجمع للنظر لقضيتنا و قضية إخواننا بعين الحكمة و العدل كما ينظر بها إلي ما سواها من قضايا.