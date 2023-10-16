شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يوضح تفاصيل توفير محور جرجا عناء الانتقال عبر شرق وغرب النيل بين مدينتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل فيديو يوضح مشروع محور جرجا على النيل بمحافظة سوهاج، وطوله 10 كم وعرض 21 م، وتكلفة بلغت 387 مليون جنيه، ويهدف المشروع إلى ربط طريق القاهرة / أسوان الصحراوي والصعيد / البحر الأحمر شرقًا مع طريقَي الصعيد الزراعي والصحراوي غرب النيل، بالإضافة إلى إلغاء التقاطعات على مزلقانات السكة الحديد بجرجا.

وكوبري جرجا، به فتحه ملاحيه بطول 130 م تسمح بمرور جميع العبارات والمراكب والبواخر السياحية فى الاتجاهين، وهو يمثل شريانا حيويا لمراكز جنوب المحافظة ويوفر عناء الانتقال عبر شرق وغرب النيل بين مدينتي جرجا ودار السلام بعد ان كانت الحركة قاصرة علي العبارات النهرية حيث يربط طريق "القاهرة - أسوان" الزراعي شرق النيل وطريق "سوهاج - البحر الأحمر"، وطريق "القاهرة – أسوان" الزراعي غرب النيل.

و حرصت الدولة ممثلة فى وزارة النقل على تقليل المسافات بين المحاور العرضية على نهر النيل الى 25 كم، حيث انشاء عدد من محاور النيل، وتم التخطيط لإنشاء 34 محور جديد علي النيل ليصبح إجمالي عدد المحاور 72 محور بدلاً من 38 محور قبل يونيو 2014 ، وتم إنجاز 13 محور بعد يونيو 2014 وهي محاور ( تحيا مصر – حلوان – بنها – الخطاطبة – طلخا – جرجا – طما – بني مزار- عدلي منصور – قوص – سمالوط – كلابشة – ديروط ) ليصبح الإجمالي 51 محور، وجاري حالياً تنفيذ 21 محور جديد من أهمها ( بديل خزان أسوان – دراو – الفشن – أبو تيج – شمال الأقصر – منفلوط – تلا / طنوب ) .