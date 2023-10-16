شيخ الأزهر يستقبل وزير التعليم العالي ويناقشان تعزيز التعاون في دعم المشروعات العلمية

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القاهرة - سامية سيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين بمشيخة الأزهر، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في دعم المشروعات العلمية المشتركة.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر انفتاح جامعة الأزهر على التعاون مع مختلف الجامعات المصرية والإقليمية والعالمية، بما يخدم نشر رسالة الأزهر الشريف ومنهجه الوسطي، مشيرا إلى أن الأزهر يفتح أبوابه لاستقبال الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، ويقدم المنح الدراسية المجانية لكل الدول، ليصبح هؤلاء الطلاب الوافدين سفراء للأزهر في بلادهم بعد تخرجهم.

من جانبه، أعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهود كبيرة، مقدرا الجهود المبذولة لتعزيز التعاون المشترك بين جامعة الأزهر ومختلف الجامعات المصرية، وإطلاق المبادرات المشتركة التي تسعى للارتقاء بمستوى الطلاب وتنمي الجانب الابتكاري والإبداعي لديهم.