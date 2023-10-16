شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد تبدأ فى مواعيدها المحددة فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023,2024، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل عقد الامتحانات.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- تشمل امتحانات الفصل الدراسي الأول ما درسه الطالب فى مقررات الفصل الدراسي بأكمله.

- يتم وضع الأسئلة من خلال لجان فنية بالمدارس والإدارات التعليمية بحيث تقيس نواتج التعلم وما درسه الطالب من مقررات خلال الترم الأول.

- تعقد الامتحانات فى المدارس وفق جداول يتم وضعها من خلال الإدارات والمدارس.

- لا توجد امتحانات للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي ويتم تقييم للطلاب من خلال الأنشطة أثناء الدراسة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث بدأت يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، الدراسة وتستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.