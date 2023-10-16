شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات تبدأ إعلان جداول امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بعض المديريات التعليمية، جدول امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2023/2024، موضحة أنه يتم عقد الامتحانات خلال اليوم الدراسي تحت الإشراف الفني والإداري للإدارات التعليمية، نهاية أكتوبر الجارى، مشيرة إلى أن امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل غير موحدة على مستوي الجمهورية، ويكون خلال اليوم الدراسي ولا يخل بنظام الدراسة طول اليوم ويتولي الموجهين وضع الأسئلة تحت أشراف الموجه الأول للمادة وفقاً لمواصفات الفنية للامتحان.

وقالت المديريات التعليمية، إنه يتم عقد الامتحان في كل ما درسه الطالب خلال شهر أكتوبر، وتتضمن جزئيات قصيرة ، اختيارية، يتم تصحيحها بالمدرسة االتنسيق مع الإدارة التعليمية، على أن تعلن جداول الامتحانات فى مكان بارز بالمدارس لتعريف الطلاب بها.