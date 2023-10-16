شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: استيفاء جميع المستندات شرط للتعاقد مع المعلمين الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن شهادة اجتياز الاختبار البدنى مستند أساسى للتعاقد مع المعلمين الجدد، موضحة أنه لن يكتمل التعاقد مع المعلمين قبل استيفاء كافة المستندات المطلوبة والتى من أهمها شهادة اجتياز الاختبار البدنى والذهنى.

وأضافت المصادر، أن الإدارات تقوم بفرز ومراجعة الأوراق المطلوبة ومسوغات التعيين بشكل كامل، وفى حالة عدم اكتمالها يتم مطالبة المعلم باستيفاء كافة الأوراق والبيانات المطلوبة للتعاقد.

ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الدكتور رضا حجازي أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.