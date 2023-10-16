شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فلسطينى: غزة تعانى أزمة حادة جدا فى مياه الشرب.. والفصائل تقصف بئر السبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، الاثنين، أن القطاع يعاني من أزمة حادة جداً في توفر مياه الشرب في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الاحتلال لم يضخ أي لتر من مياه الشرب إلى أيّ من محافظات القطاع لليوم العاشر على التوالي، مما اضطر المواطنين الفلسطينيين لشرب مياه غير صالحة، وإن ذلك ينذر بأزمة صحية خطيرة تهدد حياة المواطنين.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، إطلاق رشقة صاروخية على بئر السبع، وذلك ردا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين.