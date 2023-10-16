شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: باركود للمناهج المطورة للدخول على المحتوى الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك باركود موجود على الكتب الورقية المطورة للصفوف فى المرحلة الابتدائية يستطيع الطالب الدخول من خلال الباركود لتصفح المحتوى الرقمى على موقع الوزارة، مشيرة إلى أن المناهج الدراسية الحديثة والمطورة لاقت قبولا كبير من جانب أولياء الأمور هذا العام خاصة بعد أن قامت الوزارة بتخفيف الأنشطة الموجودة نهاية الوحدات الدراسية فى المناهج.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث بدأت يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، الدراسة وتستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.