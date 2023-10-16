شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لـ"النواب".. والمجلس يعود للانعقاد يوم 29 أكتوبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم 29 أكتوبر الجارى.

جدير بالذكر أن المجلس وافق خلال الجلسة العامة اليون على 3 مشروعات قوانين، هى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، ومشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية.