شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين فى غزة ضرورة لا غنى عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفيا، الاثنين، من الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية السورى حول التصعيد الجاري في غزة، وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وأكد الوزير شكري - بحسب ما نقله المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر منصة "إكس" - نفاذ المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة بات ضرورة لا غنى عنها في ظل الوضع المؤسف والمأساوي الراهن.