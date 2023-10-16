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وزير الخارجية: وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين فى غزة ضرورة لا غنى عنها

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القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفيا، الاثنين، من الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية السورى حول التصعيد الجاري في غزة، وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وأكد الوزير شكري  - بحسب ما نقله المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر منصة "إكس" - نفاذ المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة بات ضرورة لا غنى عنها في ظل الوضع المؤسف والمأساوي الراهن.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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