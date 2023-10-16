شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: نقدر جهود القيادة المصرية لتقديم الدعم الإنسانى لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن، إن الإدارة الأمريكية تعمل على منع اتساع نطاق الأزمة الراهنة أو امتدادها إلى مناطق أخرى، وضمان أمن وسلامة المدنيين بإبعاد دائرة الأذى عنهم وضمان المساعدات التى يحتاجونها.. مضيفا: عقدت محادثات هامة فى المنطقة وتبادلت فيها الرؤى مع قادتها فى هذا الشأن وتمت فيها إدانة العنف والتصعيد والعمل على ضرورة إيجاد مخرج للأزمة.

وأشاد بلينكين بجاهزية مصر الدائمة والكاملة لتقديم المساعدة والدعم لسكان قطاع غزة.. وقال: "نحن ندعم تلك الجاهزية ونواصل اتصالاتنا مع الجانب المصرى ومع الأمم المتحدة ودول أخرى لوضع الآلية المناسبة لذلك لكى تصل المساعدات لمن يحتاجونها من سكان غزة".

ورحب وزير الخارجية الأمريكى - فى مقابلة مع قناة "العربية"، ونشرتها الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، بدعوة مصر لعقد قمة دولية تبحث مستقبل القضية الفلسطينية.. وقال:" الدعوة مرحب بها وبأية جهود لكى نعمل معا لتقرير الكيفية التى يمكن للمجتمع الدولى تقديم الدعم الأمثل للشعب الفلسطينى وضمان وصول ما يحتاجونه من دعم وكذلك للحديث عن الرؤى المستقبلية للقضية برمتها".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى: أن الفلسطينيين يجب عليهم ان يبقوا فى ديارهم داخل أراضى غزة، وكل القادة الذين التقيتهم بما فى ذلك رئيس السلطة الفلسطينىية محمود عباس يرفضون دعاوى خروج الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة، وضرورة وصول ما يحتاجونه من دعم انسانى وإغاثى للبقاء داخل القطاع".

وأشار بلينكين إلى أن إسرائيل من حقها الدفاع عن نفسها لضمان ألا يتكرر ذلك وأن الإدارة الأمريكية تعمل على ضمان سلامة المدنيين وإيصال المساعدات اللازمة من غداء ودواء ومياه لهم ومنع أية أعمال عدائية ضدهم، أن المياه قد أعيدت اليوم إلى قطاع غزة بفضل اتصالاتنا المستمرة مع الجانب الإسرائيلى، واليوم نعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية وضمان خروج المدنيين الراغبين فى ذلك من الأراضى التى تسيطر عليها الفصائل الفلسطينية وهذا ما تنصب عليه محادثاتنا بالقول والفعل.

وردا على سؤال حول سياسة الإغلاق الصارم التى تفرضها إسرائيل على قطاع غزة بما يحول دون وصول الأغذية والمساعدات والمياه والطاقة، وهل ناقش بلينكين مع قادة المنطقة عمل وقف انسانى لإطلاق النار بغية ادخال المساعدات لسكان القطاع ؟

ورد بلينكين: لقد كلف الرئيس الأمريكي جو بايدن واحدا من أفضل دبلوماسيينا خبرة وهو السفير ديفيد ساترفيلد وله خبرة طويلة بأوضاع المنطقة، لقيادة الجهود الرامية إلى تدبير الغوث الإنسانى كمبعوث خاص للرئيس الامريكى وكلفه بإجراء ما يلزم من اتصالات مع كافة الاطراف فى المنطقة لضمان وصول المساعدة لكل فلسطينى متضرر من تردى الاوضاع فى غزة، وضمان ألا يصير الأمر إلى عقاب جماعى لسكان غزة، وهذا بالطبع ما سمعته من قادة المنطقة ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي والمنظمات الإنسانية و الدولية، ونحن نتعاون مع القيادة المصرية والأمم المتحدة وكذلك إسرائيل والدول الأخرى المعنية بالأمر سعيا إلى تجميع المساعدات وادخالها إلى غزة وكف الأذى عن المدنيين الموجودين فى غزة لضمان وجودهم فيها بمنأى عن الأذى.

وردا على سؤال بشأن "حل الدولتين "أكد وزير الخارجية الأمريكى أن سياسة الولايات المتحدة الدائمة وقناعتنا الراسخة هو دعم خيار حل الدولتين باعتباره الأفضل لحل القضية الفلسطينية.. وقال "إن حل الدولتين هو الحل الأفضل لمستقبل الفلسطينيين والإسرائيليين، ونحن فى الولايات المتحدة ندعمه بقوة".

وأضاف: أن الإدارة الأمريكية معنية باعادة كافة الأمريكيين فى منطقة الصراع إلى الأراضى الأمريكية ونحن نعمل على تحقيق ذلك.. "ولن أقول تفصيلات أخرى فى هذا الشأن".