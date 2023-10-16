شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل تعلن قصف "تل أبيب".. وأعضاء بالكنيست يفرون إلى الملاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة، الاثنين، قصفها لمدينة تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين الفلسطينيين.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صفارات الإنذار تدوى في تل أبيب ووسط إسرائيل ومدينة القدس.

فيما فر عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي من أحد المباني في القدس المحتلة متوجهين إلى الملاجئ عد رشقة من صواريخ الفصائل ضربت المدينة المحتلة.