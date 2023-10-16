شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فلسطينى: جيش الاحتلال الإسرائيلى يرتكب 371 مجزرة بحق عائلات فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مكتب الإعلام الحكومى فى غزة سلامة معروف، الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى لـ 371 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية التى قصف منازلها فوق رؤوس قاطنيها دون سابق إنذار أو تحذير، نتج عنها 1981 شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأوضح مكتب الاعلام فى غزة أن تفاوت عدد الشهداء فى هذه المجازر، بين ثلاثة شهداء فى أقل المجازر عددًا مثل عائلات رضوان وأبو الريش وعلوان، و42 شهيد فى مجزرة عائلة النجار، وبعض هذه العائلات قد مسحت فيها الأسرة بالكامل من السجل المدنى، مثلما حدث مع أسر من عائلات: شهاب والنجار والمقارنة ونوفل والدلو.

ولفت إلى أن هذا العدد الكبير من المجازر فى هذه الفترة القليلة زمنيا يظهر مدى وحشيّة وإجرام الاحتلال الإسرائيلى وشدة القصف الذى استهدف أحياء سكنية بالكامل، ويكشف سوءة المجتمع الدولى الذى وقف صامتا أمام هذه المجازر للمدنيين العزل الأبرياء.