شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تشيد بأداء الهيئة الوطنية للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ومنسق حملة المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، إنه يتمنى أن تكون تجربة خوض الحزب في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024 ناجحة حتى يكون للأحزاب قاعدة شعبية.

وأشاد أبو هميلة، خلال مؤتمر حملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، بالإجراءات التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات والتي كان من أهمها الإشراف القضائي على كل صندوق، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستمنح المرشحين الطمأنينة، مضيفا:" الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على أن تكون العملية الانتخابية في نزاهة وشفافية".

وأضاف ومنسق حملة المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر: خلال الـ3 سنوات السابقة استطعنا كحزب أننا نتوسع في كل المحافظات فيوجد مكاتب للحزب داخل جميع المحافظات، فحن نمتلك 200 مقر على مستوى الجمهورية.

وأعرب أبو هميلة، عن أمله في أن تكون تجربة الخوض في الانتخابات الرئاسية القادمة ناجحة حتى تخرج بدروس مستفادة للأحزاب السياسية، معقبا:" لو اهتمينا بالأحزاب هيطلع منها قادة تنفيذيين وسياسيين وتشريعيين".