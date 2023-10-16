شكرا لقرائتكم خبر عن هروب نتنياهو وأعضاء الكنيست إلى الملاجئ إثر إطلاق صواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الهلع أصابت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأعضاء الكنيست، إثر رشقة صواريخ تجاه مدينتي القدس وتل أبيب، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخبارى.

وذكر الموقع أن نتنياهو وأعضاء الكنيست اضطروا إلى الهروب إلى الملاجئ، بينما توقفت الجلسة

وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2750 قتيلا ونحو 10 آلاف جريح في القطاع.

وكثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على قطاع غزة مستهدفة منازل المدنيين في مناطق متفرقة في القطاع، ما خلف مئات القتلى والجرحى والعدد في ازدياد مستمر، في أكبر مجزرة إسرائيلية بحق سكان القطاع المحاصر منذ العام 2014، ويعاني القطاع المحاصر من كارثة إنسانية وسط نقص في المواد الغذائية والماء والأدوية، واكتظاظ المستشفيات بالجرحى والمصابين.