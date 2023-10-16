حدث في 8 ساعات| الموافقة على تيسيرات جديدة للمصريين بالخارج ورفع الاستعداد بمستشفيات 8 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها رفع وزارة الصحة درجة الاستعداد بمستشفيات 8 محافظات، ورئيس مجلس النواب يطالب الحكومة ببحث مشكلات مسابقة الـ30 ألف معلم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الافتتاح منتصف 2024.. "الجيزة": 10 دقائق بين كل أتوبيس ترددي وإلغاء

قالت صفحة محافظة الجيزة، إنه يتم تطوير موقف السلام، وساحتي انتظار للسيارات الملاكي لمستخدمي الأتوبيس الترددي، ويتكون الأتوبيس الترددي من 49 محطة ينقسم على مرحلتين، الأولى تتكون من 36 محطة، وموعد تشغيلها منتصف العام المقبل.

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لمساندة أهالي غزة.. الصحة ‏‎ ترفع درجة الاستعداد بمستشفيات 8 محافظات

‏‎عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع وكلاء الوزارة، ورؤساء غرف الأزمات في محافظات القاهرة، والجيزة، وشمال سيناء، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط، والشرقية، وذلك عبر تقنية الـ "فيديوكونفرانس" من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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بتكلفة 25 مليار جنيه.. تفاصيل المرحلة الثانية من تطوير الطريق الدائري

كشف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، تفاصيل المرحلة الثانية من تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

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تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع وزيرة خارجية فرنسا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، "كاترين كولونا" وزيرة خارجية فرنسا، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

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مجلس النواب يوافق نهائيا على تيسيرات جديدة للمصريين في الخارج

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

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مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين" والذي يهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد.

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150 يومًا على شهر رمضان 1445هـ - 2024م

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن أمس الأحد الموافق 15 من شهر أكتوبر 2023م هو المتمم لشهر ربيع الأول لعام 1445ه، وأن اليوم الإثنين الموافق 16 أكتوبر 2023م، هو أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1445ه.

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البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون سيارات المصريين بالخارج

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تيسيرات جديدة للمصريين في الخارج تضمن إعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصي في مصر.

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هتافات ضد إسرائيل.. كمال أبو عيطة يشعل الوقفة التضامنية للمحامين

ردَّد المحامي ووزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة، عدة هتافات وشعارات أثناء الوقفة التضمانية لنقابة المحامين، مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي منذ ١٠ أيام.

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رئيس مجلس النواب يطالب الحكومة ببحث مشكلات مسابقة الـ30 ألف معلم

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وزير شئون المجالس النيابية، ببحث ما أثاره الأعضاء من مشكلات بشأن أزمة تعيين 30 ألف معلم، على خلفية استبعاد عدد من الناجحين.

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توجيهات عاجلة.. وزير الصحة ومحافظ شمال سيناء يتفقدان مستشفى بئر العبد

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، صباح اليوم الإثنين، مستشفى بئر العبد النموذجي، في مستهل زيارته لمحافظة شمال سيناء.

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الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات تطوير قناة السويس

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات هيئة قناة السويس في إطار استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ومرافقها، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، وذلك بهدف تعظيم قدرات القناة وتعزيز تنافسيتها والمكانة المتفردة لها على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة في مصر، والتي تهدف لبناء دولة متقدمة وقوية في مختلف المجالات، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

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