طلب إحاطة لوزير التعليم بسبب استبعاد 14 ألف من الناجحين في مسابقة المعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح سيد



طالب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى التدخل السريع لحل مشكلة المعلمين المعتصمين أمام وزارة التربية والتعليم، بعد استبعاد حوالي ١٤ ألف معلم من كشوف الناجحين في مسابقة ٣٠ ألف معلم بعد اجتيازهم اختبار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتساءل " قاسم " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أسباب استبعاد هؤلاء المعلمين والمعلمات بعد اجتيازهم الاختبار، مطالباً من الوزير باصدار قرار لتعيين هؤلاء المعلمين لانهاء هذه الأزمة.

وتساءل النائب محمود قاسم قائلاً: لماذا سمحت الوزارة لهؤلاء المستبعدين باستكمال الإجراءات الخاصة بتعيينهم وبعد نجاحهم يتم استبعادهم رغم مشقة السفر ونفقاته المالية التى تكبدوها ؟، و ماهى الأسباب الحقيقية وراء استبعادهم، مطالباً رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان واستدعاء الوزير للجنة للرد على تساؤلاته.

