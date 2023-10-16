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دوي إطلاق نار ينتهي بجثة قتيل في الصف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قُتل عامل بطلق ناري على يد آخر بسبب خلافات الجيرة بمركز الصف جنوب الجيزة

تلقى مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار ووجود مصاب فارق الحياة في أثناء إسعافه.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ وتبين مقتل عامل يدعى "صبري.ب.ع." يرتدي ملابسه كاملة ووجود آثار طلق ناري بالجسم أودت بحياته على يد آخر بسبب خلافات الجيرة.

بتقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وأودعت جثمان المجني عليه ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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