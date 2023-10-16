"باعتله سيارة مستأجرة".. حبس سيدة بتهمة النصب على مواطن بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة المختصة بحبس سيدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء على مبلغ مالي منه بالقاهرة.

كان قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية، وقرر بتضرره من ربة منزل بعد شرائه سيارة منها مقابل مبلغ مالي بموجب عقد ابتدائي لحين الانتهاء من تسجيل العقد وسداد باقي المبلغ، إلا أنه فوجئ بحضور أحد الأشخاص يخبره بأنه مالك السيارة، والبائعة المذكورة استأجرت السيارة منه ولم تردها مرة أخرى وأخذ السيارة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، واعترفت بارتكابها الواقعة بقصد النصب والاحتيال على الشاكي والحصول منه على المبلغ المالي المشار إليه، وبإرشادها تم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه.