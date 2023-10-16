شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تنشر نسب تنفيذ محطة العاصمة المركزية للقطار السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل، صورا توضح تقدم أعمال تنفيذ محطة العاصمة الإدارية للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة /العلمين/مطروح)، والتى يتم تنفيذها تحت إشراف وزارة النقل ومن خلال شركات مصرية.

وتوضح الصور حجم العمل وكذلك التشطيبات الجارية لمحطة العاصمة وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT وتعتبر مركزاً لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية، ، والتي تعد من أكبر المحطات في الشرق الأوسط بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية.

وتقع بطريق العين السخنة العلمين مطروح، ضمن محطات الخط الأول للقطار الكهربائي السريع، وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية، وتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وأيضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة.

وتعد المحطة من أكبر المحطات في الشرق الأوسط، حيث يتم وضع اللمسات النهائية للتشطيبات للمحطة وتجهيز الغرف الفنية التي تم تسليمها لسيمنز العالمية وفق المواصفات الفنية العالمية وذلك لتجهيزها بالمعدات والأجهزة الخاصة بالتشغيل.

وتضم المحطة مهبط للطائرات، كما تضم محطة القطار الكهربائى الخفيف، وهى محطة نهائية، وتخدم هذة المحطة العاصمة الإدارية الجديدة بشكل عام، والمدينة الرياضية بشكل خاص، وهى محطة للقطار السريع.

جدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 4خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم ويدخل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة/ العلمين /مطروح ) ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة و يبلغ طول الخط 675 كم وبعدد محطات تبلغ 21 محطة وبعدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة ويتكون من 15 قطار سريع ، 34 قطار إقليمى ، 14 جرار بضائع.