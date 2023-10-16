أخبار مصر.. طقس غد مائل للحرارة نهارا وأمطار بالسواحل والعظمى بالقاهرة 29

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022/2023، الذي أظهر زيادة أعداد السفن المارّة بالقناة بنسبة 17.6%، مقارنة بالعام المالي السابق، لتصل إلى حوالي 26 ألف سفينة، وزيادة الإيرادات الكلية للقناة من 7 مليارات دولار في العام المالي السابق، بنسبة 34.7%، لتصل إلى 9.4 مليار دولار في العام المالي المنصرم، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الكلية بانتهاء العام الميلادي الجاري إلى 10.3 مليار دولار.

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات هيئة قناة السويسالرئيس السيسى يستقبل وزيرة خارجية فرنسا.. ويؤكد: رفض تعريض المدنيين فى غزة لسياسات العقاب الجماعى من حصار

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "كاترين كولونا" وزيرة خارجية فرنسا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن اللقاء شهد تأكيد الجانبين أهمية الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، فضلاً عن التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، والذي انعكس خلال الأيام الماضية باتصالات هاتفية مكثفة بين الرئيس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف دعم وصون الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية.



الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن القائمة المبدئية لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن القائمة المبدئية لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل، القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، والتى تتضمن أسماء المرشحين للرئاسة متضمنة أعداد تزكيات أعضاء مجلس النواب لهم وتأييدات المواطنين بالشهر العقارى. وتضمنت القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسى حازم عمر.

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفيا، الاثنين، من الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية السورى حول التصعيد الجاري في غزة، وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع. وأكد الوزير شكري - بحسب ما نقله المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر منصة "إكس" - نفاذ المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة بات ضرورة لا غنى عنها في ظل الوضع المؤسف والمأساوي الراهن.

قال وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن، إن الإدارة الأمريكية تعمل على منع اتساع نطاق الأزمة الراهنة أو امتدادها إلى مناطق أخرى، وضمان أمن وسلامة المدنيين بإبعاد دائرة الأذى عنهم وضمان المساعدات التى يحتاجونها.. مضيفا: عقدت محادثات هامة فى المنطقة وتبادلت فيها الرؤى مع قادتها فى هذا الشأن وتمت فيها إدانة العنف والتصعيد والعمل على ضرورة إيجاد مخرج للأزمة. رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم 29 أكتوبر الجارى. رفع الجلسة العامة لـ"النواب".. والمجلس يعود للانعقاد يوم 29 أكتوبر الجارى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تكثيف الحملات لمراقبة سوق تداول الفراخ الحية والمجمدة وبيض المائدة تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لضبط أسعار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين، وفى ضوء متابعة مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية والتى تشمل 7 سلع أساسية من بينها بيض المائدة والدواجن الحية والمجمدة بنسبة 15%. قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك باركود موجود على الكتب الورقية المطورة للصفوف فى المرحلة الابتدائية يستطيع الطالب الدخول من خلال الباركود لتصفح المحتوى الرقمى على موقع الوزارة، مشيرة إلى أن المناهج الدراسية الحديثة والمطورة لاقت قبولا كبير من جانب أولياء الأمور هذا العام خاصة بعد أن قامت الوزارة بتخفيف الأنشطة الموجودة نهاية الوحدات الدراسية فى المناهج. وزارة التعليم: باركود للمناهج المطورة للدخول على المحتوى الرقمى

حرصت الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص على توفير المنتجات الغذائية، ومد منافذ التوزيع بالمنتجات ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض الأسعار لى الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد.

وزير الخارجية: وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين فى غزة ضرورة لا غنى عنهاوزير الخارجية الأمريكى: نقدر جهود القيادة المصرية لتقديم الدعم الإنسانى لغزةحملات مكثفة من الزراعة والتموين وحماية المنافسة على منافذ البيض والدواجنإمداد منافذ التوزيع بالسلع الغذائية ضمن مبادرة تخفيض الأسعارالأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة حتى الخميس على السواحل الشمالية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس غد مائل للحرارة نهارا وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 29