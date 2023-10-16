شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة الإخبارية" تبث مشاهد تظهر إخلاء الكنيست بعد دوي انفجارات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية بإخلاء الكنيست الإسرائيلي بعد دوي انفجارات وتفعيل جهاز الإنذار، وذلك في نبأ عاجل.

ووفقا للعاجل الذي أوردته القناة، فإن الكنيست الإسرائيلي قطع جلسته بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث بثت القناة مشاهد من إخلاء الكنيست بالتزامن مع دوي الانفجارات وتفعيل جهاز الإنذار.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيل أكد أن جيش الاحتلال سوف يواصل الحرب على جنوب قطاع غزة الذي نزح إليه سكان المحافظات الشمالية.