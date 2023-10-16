أخبار مصر

"القاهرة الإخبارية" تبث مشاهد تظهر إخلاء الكنيست بعد دوي انفجارات.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة الإخبارية" تبث مشاهد تظهر إخلاء الكنيست بعد دوي انفجارات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية بإخلاء الكنيست الإسرائيلي بعد دوي انفجارات وتفعيل جهاز الإنذار، وذلك في نبأ عاجل. 

 

ووفقا للعاجل الذي أوردته القناة، فإن الكنيست الإسرائيلي قطع جلسته بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث بثت القناة مشاهد من إخلاء الكنيست بالتزامن مع دوي الانفجارات وتفعيل جهاز الإنذار. 

 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيل أكد أن جيش الاحتلال سوف يواصل الحرب على جنوب قطاع غزة الذي نزح إليه سكان المحافظات الشمالية. 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا