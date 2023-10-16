شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيسان السيسى وبوتين يتوافقان على تغليب مسار دعم التهدئة فى قطاع غزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ناقش الرئيسان الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد في قطاع غزة، وتم استعراض التحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء الموقف ومنع توسع رقعة العنف والصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء فى الاتصال الهاتفى بين الزعيمان.

تلقى الرئيس السيسى، اتصالاً هاتفيًا، من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حيث ناقش الرئيسان الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد فى قطاع غزة.

تم استعراض التحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء الموقف ومنع توسع رقعة العنف والصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة.

توافق الزعيمان على أهمية تغليب مسار دعم التهدئة واستعادة الاستقرار الأمنى، وأولوية الحرص على حماية المدنيين ومنع استهدافهم.

كما توافق الزعيمان على خطورة الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة وضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة.

اتفق الرئيسان على ضرورة العمل الجدى على معالجة أسباب الأزمة، لاسيما استمرار غياب الأفق السياسى لتسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل ودائم، وإقامة الدولة الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية المتفق عليها.