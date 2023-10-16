رئيس مجلس النواب: مصر ترفض بشكل قاطع دعوات التهجير القسري للفلسطينيين فى غزة

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أن المشهد المأساوى الحالى فى الأراضى الفلسطينية ما هو إلا نتاج الاهمال فى التعاطى الجاد مع القضية الفلسطينية واستمرار حالة الجمود السياسى دون العمل على تسوية شاملة للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين فى أعمال الاجتماع الافتراضى الطارئ لرؤساء برلمانات دول اتحاد مجالس الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاسلامى بشأن الأوضاع المتدهورة فى الأراضى الفلسطينية.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى فى كلمته أن القضية الفلسطينية تمر بمُنعطف خطير للغاية يحمل فى طياته تهديدات نوعية وجسيمة مُمتدة الأثر والتداعيات، مؤكدًا على أن الدولة المصرية استشعرت منذ اندلاع الأزمة الحالية أنها ستكون شديدة الوطأة فى الأبعاد والتداعيات وأنها ستُمثل حلقة جديدة من حلقات العنف المُفرط الذى مُورس ويُمارس ضد شعبنا الفلسطينى منذ عقود عديدة.

وأكد رئيس مجلس النواب على أن مصر أولت أهمية قصوى للشق الانسانى تخفيفًا لمعاناة الشعب الفلسطينى جمبًا إلى جمب مع مساعيها الحثيثة واتصالاتها بكافة الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء هذا التصعيد غير المسبوق، مؤكدًا على أن المشهد المأساوى الحالى فى الأراضى الفلسطينية ما هو إلا نتاج الاهمال فى التعاطى الجاد مع القضية الفلسطينية واستمرار حالة الجمود السياسى دون العمل على تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، ومُشددًا على رفض مصر القاطع لأية دعوات للتهجير القسرى للفلسطينيين فى قطاع غزة لما فى ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وضياع للحق الفلسطيني.

و دعا جبالى برلمانات الدول الاسلامية إلى التحرك بشكل حثيث ومُكثف فى جميع المحافل الدولية لإطلاع العالم على ما يمارسه الاحتلال الاسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة من وحشية وعنف مُفرط تتناقض مع الفطرة الانسانية وتُحطم قيم العالم ومُنجزاته الانسانية والحضارية.