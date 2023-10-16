شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد القصف بين الجانبين اللبنانى والإسرائيلى عبر حدودهما المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجدد القصف المتبادل بين الجانبين اللبنانى والإسرائيلى عبر الحدود المشتركة اليوم، وذلك بعد هدوء حذر ساد المنطقة اللبنانية الجنوبية على بعد ظهر اليوم.



وأعلن الجانب اللبنانى استهداف خمسة مواقع اسرائيلية بالأسلحة المباشرة مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة، حيث شملت الأهداف مواقع مسكاف عام وخربة المنارة وهرمون وموقع ريشا وموقع رامية. كما تم استهداف دبابة من طراز ميركافا بموقع الضهيرة الإسرائيلى عند مدخله بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة.



وشن الجانب الاسرائيلى هجمات صاروخية على مناطق ببلدة الضهيرة اللبنانية وعدد من البلدات بالقطاع الغربى من الحدود اللبنانية الجنوبية مما أسفر عن تضرر منزلين واشتعال النيران فى عدد من المناطق.



وكان التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية بين لبنان واسرائيل قد بدأ يوم الأحد الموافق للثامن من شهر أكتوبر الجارى على خلفية تداعيات عملية طوفان الأقصى.