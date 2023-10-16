شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس: سنحقق إيرادات 10 مليارات و350 مليون دولار خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن إيرادات قناة السويس تشهد تطور كبير ، حيث عبرت هيئة قناة السويس في عام 2021 20 ألف سفينة، ومرت عام 2022 23 ألف سفينة، فيما عبرت 26 ألف سفينة قناة السويس عام 2023، بزيادة نسبتها 10,2 %.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن الحمولات التي عبرت قناة السويس كانت مليار و200 مليون طن في عام 2021، وزادت إلى 2 مليار و 400 مليون طن في عام 2022، كما زادت في عام 2023 إلى مليار و560 مليون طن.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن إيرادات قناة السويس وصلت إلى 7 مليارات و900 مليون دولار في عام 2022، وخلال عام 2023 سنصل إلى 10 مليارات و350 مليون دولار، متابعا :"نسعى دائما لتطوير وزيادة الإرادات وهناك تطوير مستمل في قناة السويس، وأضفنا خدمة إصلاح السفن والتوسع في استخدام الطاقة الخضراء وخدمة الإسعاف خدمة جديدة تقدم للمراكب ولم تكن موجودة من قبل .