متحدث الصحة: المنظومة الصحية على كامل الاستعداد للتعامل مع أى طوارئ

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه منذ أمس أثناء اجتماع المجلس القومى المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هناك توجيه للرئيس السيسي لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار بالتأكد بشكل يقينى من جاهزية لمنظومة الصحة للتعامل مع أي طوارئ بسبب الوضع في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن وزير الصحة زار اليوم شمال سيناء بصحبة المحافظ وتم زيارة مستشفيات لمتابعة مدى جاهزيتها لأي طوارئ، مؤكدا أن منظومة الصحة المصرية على كامل الاستعداد للتعامل مع أي طوارئ.

وأوضح حسام عبد الغفار، أن وزير الصحة زار مستشفى بئر العبد ومسشتفى رفح ومستشفى العريش العام للتأكيد من جاهزية المستشفيات والمنشآت الصحية وتتضمن أماكن للحجز في المستشفيات سواء الأقسام الداخلية أو العناية المركزية والأدوية الخاصة بالطوارئ والاحتياطى الاستراتيجي من الدم ومشتقات الدم.