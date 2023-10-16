شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يقوم بخدمة تثبيت ومعمودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية اليوم صلوات القداس الإلهى فى الخدمة السودانية حيث قام بخدمة تثبيت خمسة وثلاثون عضوا جديدا وخدمة معمودية لإثنين وخمسون عضوا بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال رئيس الأساقفة فى عظته، إن أحد اهتمامات السيد المسيح الفائقة هى رعايتنا حيث أن كل نفس وكل شخص هو موضع اهتمام الله، عندما يريد الله أن يهتم بنا فهو يفعل هذا من خلال البشر وليس من خلال الملائكة.

وأضاف رئيس الأساقفة: يريد الله من كل شخص منا أن يطيع الروح القدس أولا ً مثلما فعل فيلُبس عندما سمع الرسالة أن يذهب إلى الصحراء لتصل رسالة المحبة للوزير الحبشى وهو عائد فى طريقة إلى وطنه

واختتم رئيس الأساقفة مصليًا للأعضاء الجُدد أن يمنحهم الروح القدس ثماره ومواهبه للخدمة ويستخدمهم فى بناء ملكوت الله.

قداس الكنسة الأسقفية



جانب من القداس



جانب من قداس الكنيسة



الحضور فى القداس



معمودية



كلمة المطران سامى فوزى