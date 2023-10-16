بين مغشوش وغير مطابق.. تفاصيل 3 أدوية حذرت منها هيئة الدواء خلال أكتوبر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، من 3 أدوية في الأسواق خلال شهر أكتوبر الجاري، بين مغشوشة أو صدر له غير مطابقة للمواصفات، مطالبة بضبط بضبط وتحريز ما قد يوجد منها بالسوق المحلية والوحدات الحكومية.

أولى هذه التحذيرات كانت في منشور حمل رقم 27 لسنة 2023، بشأن إحدى التشغيلات الخاصة بدواء "دلتاكلاف - شراب"، والتي تحمل رقم: 21845، من إنتاج مصنع مصر للمستحضرات الطبية، مرجعة ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

ويستخدم الدواء لعلاج العديد من الالتهابات المختلفة التي تسببها البكتيريا، مثل الالتهاب الرئوي والتهابات الأذن والتهاب الشعب الهوائية والتهابات المسالك البولية والتهابات الجلد.

وكان ثاني التحذيرات من وجود عبوات مغشوشة لمستحضر دوائي باسم "erbitux حقن"، والذي يستخدم في علاج سرطان القولون والمستقيم وسرطان الرأس والرقبة.

ونص المنشور التوعوي الذي أصدرته الهيئة إزاء هذا الدواء: "ننصح المواطنين ومقدمي الخدمة الطبية بمراجعة عبوات مستحضر Erbitux 500mg/100ml solution for infusion؛ نظرا لإبلاغ الشركة المصنعة عن مواصفات العبوات التي لا تخص السوق المصري".

وحددت هيئة الدواء العبوات التي تحمل رقم تشغيلة "19:H01G"، من إنتاج شركة "MERCK".

وكان التحذير الثالث بمطالبة طالبت هيئة الدواء المصرية، المواطنين ومقدمي الخدمات الطبية بمراجعة عبوات من مستحضر لعلاج حالات الربو الشديدة، خاص بعقار "FASENRA 30 MG SIRINGA PRERIEMPITA"، نظرًا لبلاغ الشركة المصنعة عن مواصفات العبوات التي لا تخص السوق المصري، للتشغيلة رقم "NL0138"، من تصنيع شركة استرازينيكا.

وأشارت هيئة الدواء المصرية، إلى التفرقة الظاهرية بين العبوات الأصلية والعبوات التي لا تخص السوق، وتتمثل في عدم وجود أي بيانات تفيد الاستيراد الرسمي للتداول داخل البلاد، كما أن اللغة المستخدمة خلاف العربية والانجليزية.

وشددت على أنه في حال وجود شكوى يرجى الرجوع للصيدلي للتأكد من العبوة، أو الاتصال على الخط الساخن 15301، أو الموقع الإليكتروني للهيئة.