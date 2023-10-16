الطقس غدا الثلاثاء.. الأرصاد: شبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد، عبر موقعها الإلكتروني، إن الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء، مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أنه توجد شبورة مائية من الرابعة إلى السابعة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأعلنت وجود أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40 % على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

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