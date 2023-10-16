نائب محافظ الجيزة يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، للتطوير والرصف بمدينة البدرشين

وتابع النائب، أعمال التوسعة ووضع طبقة السن بطريق أبوربع، بداية من مزلقان أبو ربع حتي تقاطع شارع عباس عناني بمدينة البدرشين، وتفقد طريق الطرفاية؛ تمهيدا للبدء في أعمال الرصف.

وتفقد الشهابي، منفذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة البدرشين؛ لمتابعة توافر السلع الغذائية، والتأكد من السيطرة علي الأسعار؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا بالالتزام بالأسعار المعلنة لضمان ضبط الأسعار.

ووجه النائب، بتكثيف الحملات التموينية؛ للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة، ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق، وضبط منظومة الأسعار مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واختتم نائب المحافظ، جولته الميدانية، بتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية سقارة، موجهًا، برفع معدلات التنفيذ، والانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.