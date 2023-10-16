"طفلين كفاية المصاريف كتير".. سر قتل زوج لشريكة حياته بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات، اليوم الإثنين، تجديد حبس زوج 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل شريكة حياته بحدائق القبة.

كشفت التحقيقات أنه يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين المتهم "أحمد. ع" وزوجته "منى. ا" بعدما أبلغته بحملها، واتهمها بأنه أخلت باتفاقهما بالاكتفاء بطفلين وعدم الإنجاب مرة أخرى "طفلين كفاية المصاريف كتير".

تطورت المشادة إلى مشاجرة بين الزوجين بعدما رفضت إعادة ممتلكات باعها إليها من قبل، بحسب أقواله في التحقيقات.

استشاط الزوج غضبًا من رفض زوجته، فاعتدى عليها بالضرب وأسقطها على الأرض ثم طعنها بـ"مطواة" في الرقبة فأدى لوفاتها في الحال.

في ذاك الوقت، رأى أحد الطفلين 12 سنة تفاصيل ما جرى، فهرول إلى أحد الجيران واستغاث بهم "أم بتموت الحقوها"، فهرول الجيران إلى الشقة، حيث شاهدوا الضحية على الأرض غارقة في بركة دماء، وفق أقوال الشهود.

أبلغ الأهالي الشرطة التي تمكنت من ضبط الزوج المتهم، وبإحالته للنيابة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.