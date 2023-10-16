ضربه بـ"عصا".. كشف ملابسات قتل شخص لكلب ضال بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما نشر على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع "فيسبوك" بشأن ادعاء إحدى السيدات بقيام شخص بالتعدي على كلب ضال بعصا وقتله ومحاولة التعدي عليها عقب قيامها بتصويره في الهرم.

تبين بالفحص أن الشاكية تقوم بجمع الكلاب الضالة بالمنطقة محل إقامتها وتقديم الطعام لهم أمام العقار سكنها مما أثار حفيظة الأهالي "من بينهم المشكو في حقه" لقيام تلك الكلاب بمهاجمة ذويهم مما دعاهم للتعدي بعصا على أحدهم وقتله.

كما تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة من الشاكية ضد المشكو في حقه لقيامه بالتعدي عليها بالسبّ والشتم والضرب وذلك إثر توجيهها اللوم له لتعديه على أحد الكلاب الضالة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.