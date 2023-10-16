الجاني استدرجها لمنزله وتعدى عليها.. كشف لغز اختفاء طالبة بالشرقية

اعترف الطالب المتهم باستدراج المجني عليها لمسكنه، مستغلًا تواجده بمفرده، وتعدى عليها وطعنها بسكين فأودى بحياتها وتخلص من جُثتها بمكان العُثور.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012