الجاني استدرجها لمنزله وتعدى عليها.. كشف لغز اختفاء طالبة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما نشر على حساب شخصي عبر موقع "فيسبوك" بشأن تغيب طالبة، مقيمة بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية.
تبين بالفحص ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالشرقية بالعثور على جثة المتغيبة بدائرة المركز وأن وراء ارتكاب الواقعة (طالب سن 15- مقيم بدائرة المركز) وتم ضبطه.
اعترف الطالب المتهم باستدراج المجني عليها لمسكنه، مستغلًا تواجده بمفرده، وتعدى عليها وطعنها بسكين فأودى بحياتها وتخلص من جُثتها بمكان العُثور.
أودعت النيابة الطفل المتهم إحدى دور الرعاية والتنسيق مع الجهات المختصة لإعداد التقارير الخاصة بحالة المتهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.