شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: كولومبيا تطلب من سفير إسرائيل مغادرة البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن كولومبيا تطلب من سفير إسرائيل مغادرة البلاد .

وفى وقت سابق ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن طائرات الاحتلال تستهدف مناطق سكنية جنوب غزة، لافتة إلى أن هناك عمليات نزوح مستمرة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

وأكدت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك تكدسا للمصابين في مستشفيات أونروا بقطاع غزة، لافتة إلى تجدد القصف الإسرائيلي في خان يونس ودير البلح جنوب غزة.