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باكستان تعلن التنسيق مع مصر لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الباكستانية، أنها تنسيق مع الحكومة المصرية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والوكالات الأممية ذات الصلة، وبعثات باكستان في الخارج؛ من أجل إرسال مساعدات إغاثة إنسانية باكستانية عاجلة إلى غزة.


وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية - في بيان اليوم الإثنين - أنه "نظرًا للكارثة الإنسانية التي تجري في غزة، قررت حكومة باكستان إرسال مساعدات إغاثة إنسانية فورية لغزة، بهدف تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني".


وأكدت الوزارة أن هناك حاجة ملحة إلى تقديم المساعدة الإنسانية في أعقاب العدوان الإسرائيلي التعسفي والحصار على قطاع غزة، حيث يعيش الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة والذي يعاني من اكتظاظ سكاني كبير

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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