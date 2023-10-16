شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يطلق جسرا جويا لتوصيل المساعدات إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الاتحاد الأوروبي الآن، عملية جسر جوي إنساني تتألف من عدة رحلات جوية إلى مصر لتوصيل الإمدادات المنقذة للحياة إلى المنظمات الإنسانية الموجودة على الأرض في غزة.

وفي بيان له أعلن انه، سيتم إطلاق أول رحلتين هذا الأسبوع، وستحملان شحنات إنسانية من اليونيسف بما في ذلك مواد الإيواء والأدوية ومستلزمات النظافة.

وستعمل هذه العملية عبر القدرة الأوروبية للاستجابة الإنسانية على تسهيل إيصال المساعدة إلى الأشخاص المحتاجين في غزة، حيث تتوفر مواد طوارئ إضافية من مخزونات الطوارئ للاتحاد الأوروبي وجاهزة للتوزيع لشركائنا في المجال الإنساني بمجرد الطلب.

وكما أعلنت الرئيسة فون دير لين في نهاية هذا الأسبوع، فقد ضاعف الاتحاد الأوروبي مساعداته الإنسانية ثلاث مرات لتصل إلى أكثر من 75 مليون يورو لدعم المدنيين المحتاجين في غزة، حيث سيتم توجيه التمويل من خلال شركاء إنسانيين مختارين من الاتحاد الأوروبي يعملون على الأرض مع الأخذ في الاعتبار القدرات والوصول.

ويقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة الإنسانية للفلسطينيين المحتاجين منذ عام 2000، ويدعم الأسر الضعيفة المتضررة من حالات الطوارئ والصدمات.

يتم توجيه المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي حصريًا من خلال المنظمات الإنسانية المسجلة، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات الدولية مثل منظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. كما يُطلب من المنظمات الشريكة لنا اتباع أعلى المعايير، بما في ذلك متطلبات الإبلاغ الصارمة، والتي تخضع للمراقبة والتفتيش من قبل خبراء الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي.