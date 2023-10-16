شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة دولية وإقليمية واسعة فى قمة القاهرة للسلام.. العالم يستجيب للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأبرزت الحملة عنوان"الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو.. وقادة العالم تستجيب"، مؤكدة أن هذه القمة فرصة مهمة لقادة العالم للتجمع وتعزيز الحوار والتعاون، بهدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. إن استجابة القادة لدعوة الرئيس السيسي تعكس الثقة الكبيرة في قيادته ودور مصر البارز في تعزيز السلام والأمن الدوليين.

وأشارت إلى أن هذا الحدث الرفيع المستوى سيشهد حضور قادة الدول والمنظمات الدولية، حيث سيتم مناقشة قضايا هامة تهم المجتمع الدولي، على رأسها القضية الفلسطينية.