شكرا لقرائتكم خبر عن ختام سيمينار أساقفة أوروبا برئاسة البابا تواضروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم أساقفة أوروبا فعاليات السيمينار الذى عقد فى كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بڤينيسيا، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على مدار أمس واليوم، بحضور سكرتارية المجمع المقدس.

وتم خلال جلسات السيمينار بحث موضوع بعنوان "خدمة الكنيسة القبطية في الدول الأوروبية".

ونوقش خلال الجلسة الثالثة التي عقدت صباح اليوم، موضوع "الاحتياجات والاقتراحات" وموضوع بعنوان "الخدمة في قطاعات الرعية"، بينما تم بحث موضوعي "العلاقات داخل حدود" و "الإدارة والتدبير" في الجلسة الرابعة والأخيرة.

وشارك فى السيمينار 11 من أساقفة إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأوروبا، البالغ عددها 14 إيبارشية، حيث اعتذر ثلاثة من الآباء الأساقفة لأسباب صحية.



البابا تواضروس مع أساقفة أوروبا



انتهاء السينمار



لقاء البابا مع الأساقفة